Путин назвал ситуацию с ЧВК пробелом, допущенным Минобороны

Фото: Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин

Бойцам ЧВК не дают статус участника боевых действий, потому что юридически они отсутствуют в России, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным» в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции главы государства. По его словам, такая ситуация с ЧВК является пробелом, допущенным Минобороны. Он отметил, что бойцы таких формирований должны иметь все права наравне с военными, добавил российский лидер.

Участники СВО, состоящие в ЧВК, должны иметь все права наравне с военными, — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в настоящее время сложно установить списочный состав участников ЧВК. Он подчеркнул, что права их бойцов должны быть восстановлены, они должны пользоваться поддержкой и льготами. Путин также напомнил, что дети некоторых людей из его ближнего круга воевали в составе ЧВК.

Ранее Путин в ходе прямой линии рассказал, что линия фронта РФ в зоне проведения спецоперации достигает двух тысяч километров. Он также заявил, что, несмотря на это, ситуация с числом беспилотников у российской армии улучшается. Глава государства отдельно отметил улучшение ситуации с выплатами участникам СВО. Президент добавил, что это факт, который трудно не заметить.