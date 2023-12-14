В Госдуме пообещали уравнять права бойцов ЧВК с военными Минобороны РФ Депутат Госдумы Соболев: статус бойцов ЧВК позволит им иметь права военных МО РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Частные военные компании (ЧВК) являются незаконными формированиями, однако они все равно были созданы и их необходимо приравнять к военнослужащим Минобороны РФ, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Государственной думы России по обороне Виктор Соболев. По его словам, из-за этого возникают определенные сложности, в том числе юридические, однако сотни тысяч бойцов в зоне СВО в этом не виноваты. Парламентарий подчеркнул, что ситуация, отмеченная в выступлении президента РФ Владимира Путина, будет решаться.

В целом Владимир Владимирович [Путин] сказал очень правильные вещи, я с ним согласен. Чтобы решить ситуацию с ЧВК, я полагаю, поступят новые предложения, в том числе и в Государственную думу. Возможно, будут внесены изменения в законе. Мы должны предоставить людям те же права и льготы, что получают военнослужащие на госконтрактах, за то, что они воюют и проливают кровь, — сказал он.

Путин в ходе прямого диалога с соотечественниками отметил, что бойцам ЧВК не дают статус участника боевых действий, потому что юридически ЧВК отсутствуют в России. По его словам, такая ситуация с ЧВК является пробелом, допущенным Минобороны. Он отметил, что бойцы таких формирований должны иметь все права наравне с военными.