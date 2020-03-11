https://static.news.ru/photo/6d43798e-639d-11ea-b996-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России предложили освободить автовладельцев от оплаты услуг эвакуаторщиков, которые принудительно увозят машины в случае неправильной парковки. Проект закона с сопутствующим обращением (есть в распоряжении NEWS.ru) депутат Государственной думы Виталий Милонов планирует на этой неделе направить председателю Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову. Предполагается, что в последующем документ внесут в нижнюю палату российского парламента.

Как отметил Милонов в обращении, петербуржцы и жители других городов порой вынуждены платить за эвакуацию принадлежащих им автомобилей в случае нарушения.

Автор инициативы считает, что «утаскивание» у граждан их автомобилей с основанием и без такового стало прибыльным бизнесом. Как отметил депутат, эвакуаторщики — это обычно некая коммерческая структура, которая по сути навязывает автомобилисту услугу перемещения его транспортного средства по экономически непрозрачному тарифу. Нередки и ситуации, когда машину не дают забрать со штрафстоянки без предварительной оплаты эвакуации.

Парламентарий уверен, что со стороны автовладельца достаточно уплаты штрафа при правонарушении и он не должен отдавать деньги эвакуаторщикам. Чтобы изменить ситуацию, Милонов предлагает внести поправки в КоАП.

Предусматривается исключить обязанность лиц, привлечённых к административной ответственности за административные правонарушения, повлёкшие применение задержания транспортных средств, и лиц, в отношении которых производство по делу об административном правонарушении прекращено, оплачивать стоимость перемещения задержанных транспортных средств и отнести расходы на перемещение задержанного транспортного средства на счёт федерального бюджета и бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации, — следует из обращения.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что снижение стоимости нефти не отразится на розничных ценах на бензин в России.