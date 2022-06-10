В Госдуме предложили новые ограничения на проведение митингов «Ведомости»: в Госдуме рассмотрят поправки, изменяющие правила проведения митингов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа депутатов и сенаторов от разных партий, кроме КПРФ, внесла в Госдуму поправки, изменяющие проведение митингов в России. Об этом пишут «Ведомости». В целом поправки призваны уточнить права иноагентов после принятие сводного закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», однако один законопроект вводит некоторые новые ограничения для публичных мероприятий.

Авторы поправок предлагают запретить проведение митингов, собраний и шествий на всех видах вокзалов и станций, в аэропортах, на территориях образовательных, медицинских, социальных учреждений, детских и спортивных площадках.

Также предлагается запретить проведение публичных мероприятий на территориях зданий органов публичной власти, культовых помещений и религиозных организаций. В рамках этого проекта региональные власти смогут устанавливать дополнительные ограничения, если они будут обусловлены историческими, культурными и «иными объективными ценностями».

В остальном новый законопроект предусматривает изменения в существенную часть базового российского законодательства в соответствии с ещё не принятым сводным законопроектом об иноагентах. Он прошёл только первое чтение. По мнению одного из авторов инициативы, сенатора Андрея Климова, внесение дополнительных поправок до принятия основного закона логично, поскольку авторы дождались «концептуальной поддержки» своей инициативы в первом чтении и внесли дополнения.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, изменяющий действующие нормы об иностранных агентах. Документ, помимо прочего, предполагает, что человек или организация смогут получить статус иноагента, даже если их не финансируют из-за рубежа. Для внесения в реестр гражданину любой страны достаточно быть под иностранным влиянием, которое может выражаться в виде, например, убеждения занять определённую точку зрения.