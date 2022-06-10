В Госдуме предложили изменить срок действия ОСАГО ЛДПР предложила изменить сроки действия ОСАГО в России

Фото: АГН «Москва»

В ближайшее время депутаты фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, устанавливающий срок действия договора обязательного страхования (ОСАГО) от одного месяца до одного года. Документ и пояснительную записку к нему опубликовал в своём Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

В настоящее время срок действия договора ОСАГО составляет один год и возможность заключения договора на меньший срок для транспортных средств, зарегистрированных на территории РФ, законом не предусмотрена.

Однако у некоторых ситуациях полис ОСАГо необходим на более короткий срок — например, для поездки или «перегона автомобиля в другой город». Тогда, как отмечают авторы инициативы, водителю выгоднее заплатить штраф в размере 800 рублей за езду без полиса, чем покупать страховку, средняя стоимость которой составляет более 5 тысяч рублей.

В этой связи в ЛДПР предлагают установить срок действия договора обязательного страхования в интервале от одного месяца до одного года.

Ранее в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности предложили МВД проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и скутеров.