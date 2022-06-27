В Госдуме оценили шансы Сапеги получить помилование Депутат ГД Бутина: у Сапеги вполне есть шансы получить помилование от Лукашенко

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

У осуждённой в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги вполне есть шансы получить помилование от президента республики Александра Лукашенко, сообщила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. В разговоре с Lenta.ru она отметила, что по согласию Лукашенко девушка может отправиться в Россию.

Я думаю, что такие шансы вполне есть. В этом случае Софья будет депортирована на родину, в страну гражданства, то есть Россию, и если это будет помилование, то никаких дальнейших взаимодействий с правоохранительной системой России ей предпринимать уже не придётся — это не процедура трансфера или перевода заключённого для отбытия наказания, поэтому на этом, в общем-то, её история будет закрыта, — сказала Бутина.

Она добавила, что Сапеге стоит дать второй шанс, потому что она ещё совсем молода. Хотя девушка и совершила серьёзный проступок, есть надежда, что она это осознала, высказала своё мнение Бутина.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года после вынужденной посадки в Минске самолёта, на котором она летела из Афин в Вильнюс со своим молодым человеком и экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Девушка во время следствия призналась, что вела площадку, на которой публиковались личные данные белорусских силовиков. Суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима.

Адвокат осуждённой в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский ранее рассказал, что процедура её помилования или замены шестилетнего тюремного срока на более мягкое наказание займёт до полугода. Юрист подчеркнул, что шансы на положительный исход высокие.