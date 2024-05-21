В Госдуме назвали обвинения против генерала Попова «фейком» Соболев: обвинения против генерала Попова похожи на фейк

Фото: МО РФ

Обвинения против бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова в мошенничестве похожи на фейк, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, которые приводит RTVI, Попова лично он не знает, но считает, что в деле нужно разбираться. Также он отметил, что генерал «лучше всех действовал в начальной стадии СВО» и ушел на повышение.

Разобраться нужно. А какие металлоконструкции могут быть для инженерного оборудования? И сумма. По-моему, это фейк, — заявил депутат.

Ранее сообщалось ,что 235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Других подробностей о деле генерал-майора не приводятся.

Telegram-канала Baza уточнил, что приблизительный ущерб по делу Попова оценили в сумму около 100 млн рублей. Канал со ссылкой на следствие отмечает, что генерал продал порядка двух тысяч тонн металлоизделий, которые были предназначены для строительства укреплений на Запорожском направлении.

Военный корреспондент Александр Сладков написал, что бывший командующий 58-й армией Южного военного округа является «не вором», а солдатом. Он уточнил, что никогда не замечал у офицера «коммерческие движения».