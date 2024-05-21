Военный суд отправил генерал-майора Попова в СИЗО Экс-командующего 58-й армией ВС России Попова арестовали по делу о мошенничестве

Фото: МО РФ

Иван Попов

235-й Гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Других подробностей о деле генерал-майора пока нет.

Экс-командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией Попов Иван Иванович арестован по подозрению в мошенничестве, — заявил собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал подробную съемку коттеджа, который, предположительно, является взяткой главному кадровику Министерства обороны России Юрию Кузнецову. На видео заметно здание кафе «Рай», которое, как известно, вместе с гостиничным комплексом принадлежит бизнесмену Леве Мартиросяну, обвиняемому в предоставлении взятки в особо крупном размере.

Также стало известно об аресте внедорожника Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz V-класса и спортивного мотоцикла MV Agusta замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который взят под стражу по делу о взятках в 1,185 млрд рублей. Все три транспортных средства он переоформил на других лиц: бывшую жену Светлану и отца. Авто и байк появились у замглавы военного ведомства в 2019 году.