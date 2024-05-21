Суд арестовал автомобили и мотоцикл замглавы Минобороны Иванова

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Тимур Иванов

Суд арестовал внедорожник Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz V-класса и спортивный мотоцикл MV Agusta замминистра обороны Тимура Иванова, который взят под арест по делу о взятке, сообщило РИА Новости со ссылкой на сервис Avtoface. Все три транспортных средства он переоформил на других лиц.

Оба автомобиля были записаны в декларации чиновника за 2019 год, но в феврале 2023 года их перерегистрировали на бывшую жену Иванова — Светлану Иванову. Мотоцикл появился у замминистра в 2019 году. В 2022 году Иванов переоформил его на отца.

Замминистра задержали и арестовали апреле текущего года по делу о получении взятки в 1,185 млрд рублей. По данным следствия, фирмы-подрядчики оборонного ведомства «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Помимо него, по делу проходят соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин и бизнесмен Сергей Бородин. Замглавы Минобороны отстранен от должности, он отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что на продажу за 2,5 млн рублей выставлен внедорожник Chevrolet Suburban Светланы Ивановой. Уточняется, что изначально внедорожник был на ремонте после аварии. У автомобиля есть повреждения, характерные для лобового столкновения. В частности, у внедорожника отсутствуют передний бампер, решетка радиатора и фары. Однако крышка капота целая — это может говорить о том, что предмет, с которым произошло столкновение, был невысоким. Также заявляется, что внутри салона есть документ, в котором сообщается о плохих тормозах.