Раскрыта судьба авто задержанного замминистра обороны РФ Бывший внедорожник замминистра МО Иванова выставлен на продажу за 2,5 млн рублей

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Chevrolet Suburban

На продажу за 2,5 млн рублей выставлен внедорожник Chevrolet Suburban, который задержанный заместитель главы Минобороны Тимур Иванов переоформил на бывшую жену Светлану, сообщает РИА Новости. Агентство напоминает, что впервые в декларации Иванова машина была указана в 2019 году, однако в феврале 2023 года у нее появился новый владелец.

Уточняется, что изначально внедорожник был на ремонте после аварии, затем, в апреле 2024 года, его выставили на продажу. Собственником транспортного средства указана женщина, чьи данные полностью совпадают с ФИО и датой рождения супруги Иванова. Отмечается, что у автомобиля есть повреждения, характерные для лобового столкновения. В частности, у внедорожника отсутствуют передний бампер, решетка радиатора и фары. Однако крышка капота целая — это может говорить о том, что предмет, с которым произошло столкновение, был невысоким. Также заявляется, что внутри салона есть документ, в котором сообщается о плохих тормозах.

Тимура Иванова задержали в конце апреля 2024 года. Он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Известно, что он курировал работу военно-строительного комплекса.

Ранее адвокат Иванова заявил, что сумма взятки, за получение которой его подзащитному предъявлено обвинение, составляет около 1 млрд 125 млн рублей. Он также отметил, что уголовное дело связано со строительством и все обвинения не соответствуют действительности.