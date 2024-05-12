На продажу за 2,5 млн рублей выставлен внедорожник Chevrolet Suburban, который задержанный заместитель главы Минобороны Тимур Иванов переоформил на бывшую жену Светлану, сообщает РИА Новости. Агентство напоминает, что впервые в декларации Иванова машина была указана в 2019 году, однако в феврале 2023 года у нее появился новый владелец.
Уточняется, что изначально внедорожник был на ремонте после аварии, затем, в апреле 2024 года, его выставили на продажу. Собственником транспортного средства указана женщина, чьи данные полностью совпадают с ФИО и датой рождения супруги Иванова. Отмечается, что у автомобиля есть повреждения, характерные для лобового столкновения. В частности, у внедорожника отсутствуют передний бампер, решетка радиатора и фары. Однако крышка капота целая — это может говорить о том, что предмет, с которым произошло столкновение, был невысоким. Также заявляется, что внутри салона есть документ, в котором сообщается о плохих тормозах.
Тимура Иванова задержали в конце апреля 2024 года. Он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Известно, что он курировал работу военно-строительного комплекса.
Ранее адвокат Иванова заявил, что сумма взятки, за получение которой его подзащитному предъявлено обвинение, составляет около 1 млрд 125 млн рублей. Он также отметил, что уголовное дело связано со строительством и все обвинения не соответствуют действительности.