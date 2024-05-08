Названа сумма взятки по делу замглавы Минобороны Сумма взятки по делу Тимура Иванова составляет 1 млрд 125 млн рублей

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Тимур Иванов

Адвокат замминистра обороны Тимура Иванова сообщил, что сумма взятки, за получение которой его подзащитному предъявлено обвинение, составляет около 1 млрд 125 млн рублей, пишет ТАСС. Сумма указывается как стоимость выполненных работ и затраченных материалов.

Адвокат отметил, что уголовное дело связано со строительством, и что все обвинения не соответствуют действительности. В деле присутствует только один эпизод. Следствие по этому делу ведет Следственный комитет Российской Федерации. Адвокат считает, что корни дела уходят в прошлогодние публикации в СМИ, которые нападали на Иванова. Он также отметил, что не понимает причин ареста своего клиента накануне Парада Победы.

Ранее Мосгорсуд оставил под стражей бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о взятке в особо крупном размере. Соответствующую апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения.

СК России информировал о задержании Иванова 23 апреля, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главе государства доложили о задержании замглавы Минобороны. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу был поставлен в известность заранее.