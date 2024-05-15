Опубликованы кадры предполагаемой передачи взятки главному кадровику МО РФ

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

Telegram-канале Shot опубликовал кадры, которые предположительно свидетельствуют о передаче взятки главному кадровику Министерства обороны России Юрию Кузнецову. На видео заметно здание кафе «Рай», которое, как известно, вместе с гостиничным комплексом принадлежит Леву Мартиросяну, обвиняемому в предоставлении взятки в особо крупном размере.

Исходя из материалов дела, ранее арестованный бизнесмен Лева Мартиросян купил участок, построил на нем дом более чем на 1000 кв. метров (оценивается в 20–30 млн рублей) и оформил все это на супругу Кузнецова, а взамен получил многомиллионные госконтракты, — написал Shot.

Ранее «Известия» опубликовали кадры коттеджа главы управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова в Краснодаре, который он, по данным следствия, получил в качестве взятки от бизнесмена Левы Мартиросяна. Как пишет издание, имущество оценивается в 30 млн рублей. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По уголовному делу в отношении Юрия Кузнецова сразу по нескольким адресам прошли обыски. Их провели в Москве и Краснодарском крае. Басманный суд Москвы 14 мая принял решение об аресте до 12 июля Левы Мартиросяна — фигуранта дела о даче взятки Юрию Кузнецову. Отмечается, что кадровик МО был лично знаком с краснодарским бизнесменом по службе, в связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на получение взятки.