Опубликованы кадры коттеджа-взятки Кузнецова в Краснодаре «Известия» показали коттедж-взятку генерала Кузнецова за 30 млн рублей

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

«Известия» опубликовали кадры коттеджа главы управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова в Краснодаре, который он, по данным следствия, получил в качестве взятки от бизнесмена Левы Мартиросяна. Как пишет издание, имущество оценивается в 30 млн рублей. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как пишут «Известий», власти Краснодара требовали снести коттедж летом 2022 года. Тогда администрация города обратилась в суд, однако Мартиросяну удалось доказать, что дом соответствует всем строительным нормам и не несет угрозы обеспечению обороны и безопасности страны.

Ранее стало известно, что по уголовному делу в отношении Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в форме недвижимости, сразу по нескольким адресам прошли обыски. Отмечается, что они состоялись в Москве и Краснодарском крае. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Басманный суд Москвы 14 мая принял решение об аресте до 12 июля Левы Мартиросяна — фигуранта дела о даче взятки Юрию Кузнецову. Отмечается, что кадровик МО был лично знаком с краснодарским бизнесменом по службе, в связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на получение взятки.