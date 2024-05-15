В Москве и Краснодарском крае прошли обыски по делу кадровика МО Кузнецова

Фото: Минобороны РФ

Юрий Кузнецов

По уголовному делу в отношении начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в форме недвижимости, сразу по нескольким адресам прошли обыски, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах. Собеседник агентства уточнил, что они состоялись в Москве и Краснодарском крае. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В течение нескольких дней проводились обыски по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенантом Юрием Кузнецовым, — сказал информированный источник.

Газета «Коммерсант» информировала, что арестованному Юрию Кузнецову вменяется в вину получение взятки на общую сумму 30 млн 500 тысяч рублей от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

Басманный суд Москвы 14 мая арестовал фигуранта по делу о даче взятки начальнику управления кадров Минобороны Леву Мартиросяна. Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова. По данным следствия, он получил взятку в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ. В СК уточнили, что деньги чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. При обысках у Кузнецова обнаружили денежные средства на сумму более 100 млн рублей. Сейчас он находится под стражей.