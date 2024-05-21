Названа сумма ущерба в деле экс-командующего 58-й армией ВС России Baza: ущерб по делу экс-командующего 58-й армией превысил 100 млн руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Telegram-канала Baza, приблизительный ущерб по делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова оценили в около 100 млн рублей. Как уточнили в издании, по версии следствия, Попов продал порядка двух тысяч тонн металлоизделий, которые были предназначены для строительства укреплений на Запорожском направлении.

В Baza уточнили, что по делу также проходит бизнесмен из Краснодарского края, который помогал генерал-майору продать металл. Канал уточнил, что уголовное дело возбуждено по статье о совершенном в особо крупном размере либо организованной группой мошенничестве. По данным Baza, приблизительная сумма ущерба превысила 100 млн рублей.

Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Попов был отстранен от должности командующего 58-й армией ЮВО. Он отметил, что генерал успешно и грамотно руководил войсками, которые действуют на Запорожском направлении в зоне СВО.

Попов до этого рассказал о проблемах в российской армии «по боевой работе, по обеспечению». В Минобороны России не комментировали эту информацию. При этом Рогов сослался на депутата Госдумы Андрея Гурулева, разместившего обращение Попова.