Рогов сообщил об отставке генерала Попова с Запорожского направления

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что отстранен от должности командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) ВС РФ генерал-майор Иван Попов. Общественник в Telegram отметил, что генерал «успешно и грамотно» руководил войсками, которые действуют на Запорожском направлении в зоне действия российской специальной военной операции (СВО). В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

При этом Рогов сослался на депутата Госдумы Андрея Гурулева, разместившего обращение генерала Попова к своим подчиненным и указавшего, что позывным командарма являлось имя Спартак, а к подчиненным он обратился как к гладиаторам. Гурулев назвал Попова настоящим русским офицером.

Известно, что на Запорожском фронте ВСУ не могут прорвать российскую оборону уже больше месяца. Причина отставки Попова не называется.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в районе Бердянска погиб замкомандующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков. По информации канала, ВСУ ударили крылатыми ракетами Storm Shadow по командному пункту 58-й армии. Как пишет «РВ», сослуживцы отзываются о Цокове как о грамотном и хорошем командире.