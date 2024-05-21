«Не вор»: Сладков про арестованного генерал-майора Попова Военкор Сладков: генерал-майор Попов солдат

Фото: МО РФ

Иван Попов

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале написал, что бывший командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Иван Попов является «не вором», а солдатом. Он уточнил, что никогда не замечал у офицера «коммерческие движения».

Не буду ругаться, осуждать, чтоб не ухудшить ситуацию. Но знаю одно: Иван стоял во главе сил, отразивших немыслимое по трагизму и накалу контрнаступление противника, — написал Сладков.

Он отметил, что ему бы хотелось видеть генерала в строю.

Тупым прощают и вранье и потери, другим, думаю, можно простить и безжалостную правду. Уж такому генералу, как Попов, можно было бы простить, — указал военкор.

Сладков также упомянул случай с главкомом Сухопутных войск Владимиром Чиркиным, которому «сломали карьеру», но затем выпустили и извинились, предоставив ему кабинет. Однако после подобного обращения обычно остаются недовольства в армии, пояснил он.

По данным Telegram-канала Baza, приблизительный ущерб по делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова оценили в около 100 млн рублей. Как уточнили в издании, по версии следствия, Попов продал порядка двух тысяч тонн металлоизделий, которые были предназначены для строительства укреплений на Запорожском направлении.