В параде ВМФ впервые поучаствуют сразу три атомные подлодки

В Главном параде ВМФ, который пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге, примут участие сразу три атомные подводные лодки — подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», АПЛ «Вепрь» и «Орёл». Прямую трансляцию мероприятия будет вести Первый канал.

Также для участия в параде в Финский залив уже прибыл отряд кораблей крупного водоизмещения Северного флота — ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой десантный корабль «Пётр Моргунов» и противолодочный «Вице-адмирал Кулаков».

Кроме того, в воздушной части парада будут участвовать палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, перехватчики МиГ-31, бомбардировщики Су-24, самолёты-амфибии Бе-12 и другие.

Всего в параде ВМФ будет задействовано 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более четырёх тысяч военнослужащих.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, как у него возникла идея проведения морского парада. По его словам, он летел в самолёте и читал историческую литературу. Ему попалась статья о Главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России. Он прямо с борта позвонил министру обороны Сергею Шойгу, и после этого началась подготовка главного военно-морского парада в Петербурге и других акваториях.