В ГИБДД назвали самый аварийный день в 2021 году в Москве

Наибольшее количество автомобильных аварий в Москве, зарегистрированных в 2021 году произошло 11 мая, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД. В тот день было оформлено 43 ДТП.

11 мая 2021 года на дорогах Москвы было зарегистрировано наибольшее количество аварий, в которых погибли или пострадали люди - 43 случая, — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции также назвали день, когда произошло наименьшее количество аварий за 2021 год — 15 января. В тот день было зафиксировано всего пять происшествий.

Отмечается, что 11 мая был первым рабочим днём после майских праздников, а 15 января последним днём первой рабочей недели.

Ранее в ГИБДД сообщили, что почти каждый седьмой таксист в столице России осуществляет свою деятельность на машине, имеющей неисправности. По результатам проверки, проведённой с 4 по 6 февраля сотрудниками Госавтоинспекции стало известно, что в 800 случаях у водителей такси не было необходимых документов, 287 автомобилей не проходили обязательную процедуру техосмотра.