В ГД рассказали, как должно измениться празднование 23 Февраля в России Депутат Журавлев: праздник 23 Февраля должен приобретать больший масштаб в РФ

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В России за время проведения СВО кардинально изменилось отношение людей к армии и к тем, кто защищает рубежи Родины в Донбассе и Новороссии, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По этой причине, отметил парламентарий, праздник 23 Февраля должен приобретать все больший масштаб.

Мне, конечно, могут возразить, что 23 Февраля давно уже превратилось в своеобразный мужской день, аналогичный женскому 8 Марта. Но ведь тот, кто сейчас не помогает фронту, не может считаться полноценным мужчиной. Помню, как в детстве мы поздравляли девочек как будущих матерей, а они нас — как будущих воинов, и нужно возобновлять именно эту традицию, — заявил он.

По его словам, в День защитника Отечества больше остальных достойны поздравлений и чествований те, кто прямо сейчас отстаивает интересы России на поле боя.

Прекрасная инициатива — поздравлять в этот день солдат и офицеров, которые сейчас на передовой. Поверьте, они будут счастливы получить любую весточку из дома, — отметил Журавлев.

За последние несколько дней российские военные взяли под свой контроль ряд важных населенных пунктов в зоне СВО. 17 февраля ВС РФ выбили подразделения украинской армии из Авдеевки в окрестностях Донецка. 20 февраля министр обороны Сергей Шойгу объявил о взятии села Крынки в Херсонской области. Это достижение, по его словам, поставило финальную точку в контрнаступлении ВСУ.