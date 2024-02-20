Шойгу раскрыл основную идею контрнаступления ВСУ Шойгу: идея контрнаступления ВСУ заключалась в выходе к Азовскому морю

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Владимир Путин, Сергей Шойгу

Основной целью контрнаступления ВСУ летом 2023 года был выход к Азовскому морю, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью ТАСС. При этом точное место атаки не было известно, поэтому было принято решение выстраивать линии обороны на всем протяжении фронта.

Основной удар был на Ореховском направлении, он был направлен на то, чтобы сделать коридор на Мариуполь, там же Мелитополь — Бердянск, и противник должен был вернуть себе Азовское море, переезд на Крым. Этому была посвящена вся идея, которую пытались воплотить в жизнь, — сказал Шойгу.

По словам министра, ВСУ для контрнаступления собрали 160 тысяч человек, 800 танков, 150 единиц авиации и 30 батальонов резерва.

Ранее глава Минобороны заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Крынки в Херсонской области. По его словам, в селе установлены не только наблюдательные пункты, но и сосредоточены российские войска. Как подчеркнул глава Минобороны, украинская армия сосредоточила в Крынках четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты, бойцы которой участвовали в боевых действиях в Мариуполе.