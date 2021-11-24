В Европейскую Россию в конце ноября придёт аномальное тепло

В конце ноября жителей центральной части Европейской России ждёт температура на пять градусов выше нормы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в четверг, 25 ноября, температура в центре Европейской России поднимется на три градуса выше климатической нормы и продолжит свой рост.

К выходным будет теплее нормы на пять градусов... В воскресенье будет днём до плюс четырёх градусов и тёплый юго-западный ветер. По расчётам температура составит даже до плюс пяти градусов, — рассказал метеоролог.

При этом ночью температура воздуха составит около нуля градусов. Атмосферное давление будет падать на два-три миллиметра в сутки. В пятницу, 26 ноября, ожидается сильный ветер.

На юге Европейской России установится более антициклональный режим погоды. При этом температура также будет повышаться.

В Крыму завтра прогнозируется плюс пять — плюс семь градусов, а к субботе, воскресенью плюс 14 — плюс 17 градусов. Эта температура на шесть — восемь градусов выше нормы. Аналогичная ситуация — в Краснодарском крае, — рассказал Вильфанд.

В свою очередь, север Европейской России охватят аномальные морозы. Ночью 25 ноября ожидается до минус 10 градусов, а к концу недели — до минус 20–23 градусов.

Днём температура будет до минус 12 градусов. Казалось бы, это естественная ситуация. Но это не естественно, потому что на севере — очень холодно, а на юге — очень тепло, — пояснил Вильфанд.

Ранее Вильфанд предупредил, что российские регионы ожидают сильные перепады температуры.