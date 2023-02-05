В ДНР раскрыли детали боев за Артемовск Врио главы ДНР Пушилин: российские войска близки к оперативному окружению Артемовска

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что российские войска близки к оперативному окружению Артемовска. Он добавил, что в самом городе в районе мясокомбината ведутся ожесточенные бои. По его словам, военнослужащие продолжают освобождать окрестности.

Артемовское направление. Здесь продолжается освобождение окрестностей. Преждевременно говорить об оперативном окружении Артемовска, но могу сказать, что оно достаточно близко, ― сказал Пушилин.

В СМИ появилась информация о том, что солдаты ВСУ покинули северные кварталы Артемовска. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале ранее заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают значительный военный контингент в районе города Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, военнослужащие Украины «прощупывают оборону две последние ночи, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении».

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие выбили бойцов Вооруженных сил Украины с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области. Уточняется, что всего на Купянском направлении потери в рядах украинских военнослужащих составили более 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины и три автомобиля.