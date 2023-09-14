В ДНР обвинили Польшу в желании захватить земли Украины Советник врио главы ДНР Гагин заявил о желании Польши захватить украинские земли

Фото: Jakob Ratz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша желает захватить часть украинских земель, которые она считает своими, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости. По словам политика, поляков нельзя считать союзниками Украины, они продемонстрировали истинное отношение к Киеву ограничением экспорта украинского зерна. Кроме того, Гагин подчеркивает, что Польша не забыла Волынскую резню, в результате которой погибли более 100 тысяч поляков.

Польша как самостоятельный игрок всегда пыталась, пытается и будет пытаться откусить, как они считают, свою часть Украины, собственно за которую все эти танцы с бубнами и танцуются, — заявил Гагин.

По мнению политика, поставки оружия Украине не связаны с желанием Варшавы помочь Киеву. Он подчеркнул, что таким образом Польша демонстрирует верность США и НАТО, а также преследует другие личные интересы, не связанные с СВО.

В июле 2023 года сейм Польши принял постановление в память о погибших в ходе Волынской резни. В документе содержится призыв к Украине с требованием признать вину в произошедшем. Постановление было принято единогласно, его приняли 440 парламентариев. Однако в Киеве не отреагировали на это требование.