В ДНР назвали число погибших за сутки под обстрелами ВСУ В ДНР под обстрелами ВСУ за сутки погибли пять человек

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории Донецкой Народной Республики под обстрелами Вооруженных сил Украины за минувшие сутки погибли пять человек, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Еще 14 человек получили различные ранения.

За минувшие сутки, с 08:00 2 декабря до 08:00 3 декабря, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли пять человек и еще 14 мирных жителей получили ранения, — заявили в ведомстве.

Ранее в городе Шахтерске в ДНР загорелась нефтебаза из-за обстрела со стороны ВСУ. В результате попадания снарядов на нефтяном объекте загорелись емкости.

Накануне в Донецке завершили расследование дел о военных преступлениях в отношении 70 военнослужащих ВСУ и батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Среди обвиняемых военнослужащие 36-й бригады морской пехоты и других соединений ВСУ. По имеющимся данным, вскоре их планируют судить на территории Донецка.