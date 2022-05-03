В Белгороде услышали звук взрыва В Белгороде прогремел громкий хлопок, похожий на звук взрыва

Белгород / Фото Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Громкий хлопок, который был похож на звук взрыва, услышали в Белгороде около полуночи. Его можно было услышать даже в центре города, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что его корреспондент слышал хлопок, как и ещё некоторые белгородцы. После хлопка в небе сработали сигнализации на автомобилях. Также в сообщении указывается, что не заметно следов работы систем ПВО.

Ранее стало известно, что в ночь на 30 апреля в центре Белгорода были слышны звуки взрывов. Они раздавались со стороны украинской границы и были слышны несколько часов. Предположительно, это могли работать российские средства ПВО. Над самим Белгородом небо было чистое.