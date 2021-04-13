В 11 российских аэропортов поступили сообщения о «минировании»

https://static.news.ru/photo/16c437f4-9c6a-11eb-b3bf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрации 11 российских аэропортов, в том числе столичного Шереметьево, получили сообщения о «минировании».

Какие именно аэропорты оказались «заминированными» в этот раз, источник не рассказала. Как сообщает «Москва 24», в настоящее время терминалы столичного аэропорта Шереметьево работают в обычно режиме, но меры безопасности были усилены. Специалисты проверяют здания на наличие подозрительных предметов.

Ранее в три столичных торговых центра поступили анонимные сообщения о бомбах. В правоохранительных органах также не уточнили, о каких именно ТЦ шла речь, отмечалось лишь, что они расположены в разных частях города.

Как сообщал NEWS.ru, злоумышленники сообщили 10 апреля о минировании 46 объектов в подмосковных Люберцах. Угрозы взрыва от неизвестных лиц поступили по электронной почте. В частности, анонимные сообщения получили семь отделений банка ВТБ, территориальное управление воздушного транспорта, 33 магазина торговой сети «Магнит», служба судебных приставов, ТЦ «Подосинки», БТИ, городской суд и управление соцзащиты.