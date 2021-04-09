Неизвестные сообщили о бомбах в трёх ТЦ Москвы

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Ссора между 16-летним спортсменом и тренером команды соперников произошёл на востоке столицы. В ходе конфликта взрослый мужчина ударил ребёнка, сообщили в Следственном комитете, ссылаясь на данные, распространившиеся в СМИ.

Из информационного сообщения [журналистов] следует, что после спортивных соревнований на востоке Москвы у 16-летнего спортсмена произошёл конфликт с тренером команды соперников, в ходе которого мужчина ударил подростка, — говорится на...