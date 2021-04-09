Неизвестные сообщили о бомбах в трёх ТЦ Москвы

Правоохранительные органы Москвы проверяют сообщения о заложенных взрывных устройствах в трёх торговых центрах. Как
После анонимных звонков о минировании проверяются три торговых центра в различных районах столицы, — отметил источник.
О каких именно торговых центрах идёт речь, не уточняется.
Как писал NEWS.ru, накануне злоумышленники сообщили о минировании 46 объектов в подмосковных Люберцах. Угрозы взрыва от неизвестных лиц поступили по электронной почте. В частности, анонимные сообщения получили семь отделений банка ВТБ, территориальное управление воздушного транспорта, 33 магазина торговой сети «Магнит», служба судебных приставов, ТЦ «Подосинки», БТИ, городской суд и управление соцзащиты.