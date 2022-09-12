«Уникальный комплекс»: эксперт о ледостойкой платформе «Северный полюс» Эксперт по ВМФ Жаворонков рассказал об уникальной ледостойкой платформе «Северный полюс»

Фото: vk.com/ashipyards

Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс»

Эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению, историк флота Дмитрий Жаворонков рассказал NEWS.ru о ледостойкой научно-исследовательской платформе «Северный полюс» с уникальным арктическим пропульсивным комплексом. По его словам, он способен бесперебойно работать в арктических широтах и не имеет зарубежных аналогов.

Пропульсивный комплекс — это непосредственно сама энергоустановка и движитель с винтом ВРК. Вообще на данный момент систем с настолько мощной винторулевой колонкой, причем с прямым приводом от дизеля, в мире никем не создавалось, да еще и в арктическом исполнении, — подчеркнул историк.

Он уточнил, что изначально комплекс должен был создаваться компаниями Rolls Royce и ABB, однако там эту задачу посчитали чересчур сложной. Поэтому он был создан российской компанией МСС, которая подобрала производителей и провела системный инжиниринг совместно с конструкторским бюро «Вымпел» и инженерным центром «Адмиралтейских верфей».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ заявил, что на реализацию программы по налаживанию логистических путей Севморпути до 2035 года планируется потратить 1,8 трлн рублей. Также он призвал обеспечить условия для обслуживания судов и обработки грузов на всей протяженности Северного морского пути. По его словам, грузопоток этого коридора может вырасти с нынешних 35 млн тонн до целевого показателя в 220 млн тонн и от грамотного функционирования логистического коридора получат выгоду все регионы Севморпути.