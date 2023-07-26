Уничтожение польской артустановки Crab попало на видео

Фото: Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

САУ «Краб»

Telegram-канал Colonelcassad опубликовал видео уничтожения польской артустановки Crab в районе населенного пункта Резниковка в районе Артемовска. Установка была уничтожена барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Обозреватель Эрик Нурдберг в статье для SVT отметил, что беспилотники «Ланцет», применяемые российскими силами на передовой, являются одной из главных угроз для наступления ВСУ. По его мнению, БПЛА могут наносить удары вглубь украинского тыла, где располагаются ракетные и радиолокационные комплексы.

Он добавил, что у Киева нет систем ПВО, которые могли бы противостоять этим беспилотникам.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские десантники на северном фланге Артемовска выследили замаскированный танк противника и уничтожили его. Бронемашину солдаты ВСУ пытались замаскировать в лесополосе, однако БПЛА «Ланцет» прилетел точно в цель.

До этого сообщалось, что под удар российских военных в Запорожской области попала очередная колонна американской военной техники ВСУ. На видео, опубликованном военкорами, видны подбитые бронеавтомобилями International MaxxPro. Четыре бронетранспортера производства компании Navistar International, принятых на вооружение в ВС США в 2007 году, были подбиты в ходе отражения наступления ВСУ.