Умер глава НМИЦ Бурденко

Фото: wikimedia.org

Партия «Единая Россия» приостановила членство депутата городской думы Артёмовского городского округа в Свердловской области Геннадия Виноградова из-за подозрений в его причастности к убийству. Об этом сообщает ТАСС.

Партия «Единая Россия» приостановила членство депутата городской думы Артёмовского городского округа в Свердловской области Геннадия Виноградова из-за подозрений в его причастности к убийству. Об этом сообщает ТАСС. Решение было принято...