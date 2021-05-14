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Умер глава НМИЦ Бурденко

18:45, 15 мая 2021
Александр Потапов Александр Потапов Фото: wikimedia.org

Умер научный руководитель НМИЦ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко Министерства здравоохранения России Александр Потапов. Его не стало в возрасте 72 лет, сообщили на сайте Минздрава.

Министерство здравоохранения РФ с прискорбием сообщает, что 15 мая 2021 года скончался нейрохирург, организатор здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Александр Потапов, — уточнили в ведомстве.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и коллектив Минздрава выразили родным и коллегам Потапова соболезнования. Причины смерти нейрохирурга не уточняются. 

Александр Потапов был специалистом в области нейротравматологии, реаниматологом, а также ординатором по анестезиологии-реаниматологии. В 2014 году он стал руководителем Научно-исследовательского института нейрохирургии Академии медицинских наук СССР (сейчас — НМИЦ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко Минздрава России), а в 2019 году был назначен научным руководителем НМИЦ.

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