Украинского моряка во Владивостоке заподозрили в экстремизме

Во Владивостоке задержали украинского моряка с судна МSC RICARDA. Его подозревают в распространении экстремистских материалов в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, задержанный — уроженец Херсона. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

В Российском профсоюзе моряков уточнили, что украинец ранее распространял в социальных сетях экстремистские материалы.

Судно <...> стояло во Владивостоке с 27 февраля по 4 марта, и моряка — гражданина Украины Вадима Игнашова — задержали <...> за совершенно конкретное правонарушение: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, — пояснил глава первичной профсоюзной организации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков Пётр Осичанский.

Говорить о наказании для моряка пока рано, утверждает Осичанский. Сейчас идёт процесс выяснения всех обстоятельств. Представитель морского профсоюза выразил надежду, что всё закончится хорошо.

Национальность для нас не имеет никакого значения. Поэтому я убеждён, что у Вадима все будет хорошо, в том числе и потому, что в это трудное время мы поддерживаем его, — сказал Осичанский.

Он рассказал, что встречался с адвокатом задержанного, они обговорили линию защиты. Также они договорились, что профсоюз подготовит всё необходимое из бытовых принадлежностей или еды для задержанного.