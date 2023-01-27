«Удивление и раздражение»: сенатор Джабаров оценил заявление Нуланд Сенатор Джабаров: слова Нуланд о смягчении санкций России вызывают удивление и раздражение

Фото: Federation Council of Russia / Global Look Press

Удивление и раздражение вызывают слова заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в отношении смягчения санкций в обмен на вывод войск России из Украины и возвращения территорий. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. По его словам, Вашингтон заговорил о переговорах на «заведомо невыполнимых для Москвы условиях» с целью использовать время для «милитаризации киевского режима».

Заявление Нуланд вызывает, мягко говоря, удивление и раздражение. Она — главный архитектор и сценарист украинского майдана 2014 года — считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению антироссийских санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для России условий, — написал Джабаров.

Он также заявил, что «когда успешно двигались ополченцы Донбасса к Киеву», Западу удалось «заманить» РФ «в ловушку Минских соглашений» и начать "тягучие переговоры", которые использовались для усиления военного потенциала Украины. По мнению Джабарова, цель нынешних заявлений госдепа не изменилась.

Цель все та же. Использовать время для дальнейшей милитаризации киевского режима и переброски на Украину современного наступательного оружия, — подчеркнул сенатор.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в комитете по иностранным делам сената Конгресса заявила, что Белый Дом готов смягчить санкции в отношении России в случае, если это понадобится для серьезного переговорного процесса Москвы и Киева. По ее словам, российские войска должны уйти с территории Украины для ослабления действующих ограничений. Она также отметила, что данную идею поддержит и госсекретарь Энтони Блинкен.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в ответ на это заявил, что он не видит готовности американцев к переговорам.