«Такие штучки вряд ли пройдут»: дипломат о предложении Нуланд по санкциям Дипломат Гаврилов о словах Нуланд про Украину: РФ не видит готовности США к переговорам

Фото: Sarahbeth Maney - Pool via CNP/Global Look Press

Виктория Нуланд

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что он не видит готовности американцев к переговорам. Так он прокомментировал в эфире программы «Соловьев LIVE» слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о готовности ослабить санкции против Москвы ради серьезных переговоров и вывода войск с Украины.

Я думаю, вряд ли теперь кто серьезно поверит этим призывам. Говорить с одной стороны «мы готовы к переговорам» и объявлять о направлении танков Abrams, стимулировать к этому немцев. Я думаю, с нашей страной такие штучки вряд ли пройдут, — сказал Гаврилов.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров говорили о том, что Москва готова к серьезным переговорам «без фиги в кармане», однако находясь в Вене, сам дипломат не наблюдает никаких сигналов, «которые вот сейчас послала Нуланд».

Здесь я не вижу, чтобы американцы или западники каким-либо образом говорили, что они будут готовы к переговорам. Будем смотреть, как будет развиваться этот трек, — отметил Гаврилов.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в комитете по иностранным делам сената Конгресса заявила, что Белый Дом готов смягчить санкции в отношении России в случае, если это понадобится для серьезного переговорного процесса Москвы и Киева. По ее словам, российские войска должны уйти с территории Украины для ослабления действующих ограничений. Она также отметила, что данную идею поддержит и госсекретарь Энтони Блинкен.

Незадолго до этого стало известно, что Минфин США объявил о новых санкциях в отношении судоремонтных предприятий, а также иных юридических структур и связанных с ними физлиц России. В списки попали люди, связанные, по данным США, с ЧВК «Вагнер» и бизнесменом Евгением Пригожиным, а также с холдингом «Интеррос» Владимира Потанина.