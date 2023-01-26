США внесли в санкционные списки людей, связанных с Пригожиным Минфин США ввел новые санкций против 35 юридических и 18 физических лиц из России

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Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях в отношении судоремонтных предприятий, а также иных юридических структур и связанных с ними физлиц России, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что в списки попали люди, связанные — по данным США — с ЧВК «Вагнер» и бизнесменом Евгением Пригожиным, а также с холдингом «Интеррос» Владимира Потанина.

В черный список попали российский вице-премьер Денис Мантуров, глава концерна «Калашников» Алан Лушников, глава республики Татарстан Рустам Минниханов и его супруга Гульсина. Всего под санкциями оказались 19 физических лиц, из них 18 — россияне и один парагваец, 35 компаний, две яхты, пять самолетов.

В санкционный список, в частности, вошли АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» и связанные с ним предприятия, АО «Северо-Восточный ремонтный центр» и Центр судоремонта «Дальзавод», АО «Уральский завод гражданской авиации», Национальная авиационно-сервисная компания, авиакомпания «Авиакон Цитотранс», ООО «Чартер грин лайт Москва». Помимо этого, под санкции попали Центральное конструкторское бюро «Лазурит», АО «Владивостокское предприятие Электроавтоматика», ФГУП Научно-производственное предприятие «Гамма» и АО «Терра Тех».

Пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина ранее опубликовала комментарий, в котором бизнесмен заявил, что плевать он хотел на санкции Евросоюза и США, введенные в отношении него и его частной военной компании «Вагнер». Он отметил, что ограничения были приняты без согласия госорганов России, а само их введение при современном развитии информационных технологий «ни на что не влияет».