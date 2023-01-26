США пойдут на серьезные уступки России при одном условии Нуланд: США готовы смягчить санкции против России ради переговоров с Украиной

Фото: Максим Гучек/РИА Новости

Белый Дом готов смягчить санкции в отношении России в случае, если это понадобится для серьезного переговорного процесса Москвы и Киева, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в комитете по иностранным делам сената Конгресса. По ее словам, российские войска должны уйти с территории Украины для ослабления действующих ограничений.

В контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины и вернуть территорию, я бы, разумеется, выступала в поддержку и, считаю, госсекретарь Блинкен тоже выступал бы в поддержку, — сказала Нуланд.

Ранее Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия призвали Брюссель скорректировать рестрикции против России таким образом, чтобы ограничения не мешали поставкам продовольствия и удобрений. По их мнению, Евросоюз относится к сельхозсделкам с Россией более строго, чем это делают США и Великобритания, что противоречит общей политике ЕС в области продовольственной безопасности. Также против европейских санкций выступили несколько стран Африки, которые столкнулись с последствиями продовольственного кризиса.