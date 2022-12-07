Несколько стран ЕС призвали ЕК скорректировать антироссийские санкции FT: страны ЕС призвали ЕК изменить мешающие поставкам удобрений санкции против России

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Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия призвали Брюссель скорректировать рестрикции против России таким образом, чтобы ограничения не мешали поставкам продовольствия и удобрений, сообщает Financial Times со ссылкой на документы. Представленные ранее ЕК рекомендации некоторые страны сочли недостаточно надежными для гарантии правовой защиты.

Нынешняя правовая ситуация способствует критике санкций, которые фактически препятствуют торговле продовольствием и удобрениями, — говорится в документе.

В целом, по мнению выступивших стран, сложилась «нежелательная ситуация»: Евросоюз относится к сельхозсделкам с Россией более строго, чем это делают США и Великобритания. В документе говорится, что такое положение дел противоречит общей политике Союза в области продовольственной безопасности.

Помимо Франции, Германии, Нидерландов, Испании, Бельгии и Португалии против европейских санкций выступили несколько стран Африки. По информации издания, эти государства столкнулись с последствиями продовольственного кризиса.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Еврокомиссия обсудила с представителями стран ЕС подготовку очередного, девятого по счету, пакета санкций в отношении России. По информации издания, предполагалось, что существующие санкционные списки будут дополнены 180 позициями.

Затем Financial Times сообщило, что новый пакет санкций Евросоюза будет включать запрет на трансляцию четырех телеканалов, а также на транзакции еще с тремя российскими банками. Кроме того, рестрикции могут коснуться инвестиций в горнодобывающем секторе РФ.