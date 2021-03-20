У резиденции посла США в Москве прошла акция после слов Байдена о Путине

https://static.news.ru/photo/0761c2f4-898c-11eb-a796-96000091f725_660.jpg Фото: gvardya_zp/vk.com

«Гвардия Захара Прилепина» провела акцию протеста у резиденции американского дипломата в Москве. Общественники пошли на такой шаг после резких высказываний главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.

Активисты приковали себя к ограде сквера напротив резиденции с требованием принести извинения Путину и россиянам. Кроме того, они отнесли в резиденцию письмо с аналогичными требованиями. На текущий момент реакция посла неизвестна, передаёт РИА Новости.

Ранее в интервью ABC News Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента Владимира Путина «убийцей». Он также пообещал, что РФ ответит за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и напомнил, что оценивать других людей — всё равно что смотреть в зеркало, а также предложил пообщаться в ближайшее время в прямом эфире. Об этом писал NEWS.ru.