У бывшего главы Коми пока решили не забирать 1,2 млрд рублей Суд в Петербурге отменил решение о взыскании с экс-главы Коми Гайзера 1,214 млрд рублей

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Вячеслав Гайзер

Третий кассационный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга отменил решение Верховного суда Республики Коми о взыскании 1,214 млрд рублей с бывшего главы региона Вячеслава Гайзера и остальных 11 фигурантов дела, сообщается на сайте суда. Дело будет рассмотрено заново в ближайшее время.

Апелляционное определение отменено с направлением на новое рассмотрение. Основания отмены решения: нарушение или неправильное применение норм материального права, — говорится в материалах дела.

Сейчас Гайзер и другие фигуранты дела находится в колонии. По версии следствия, в период с конца 2005-го по сентябрь 2015 года Гайзер и другие фигуранты дела похитили акции ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Ущерб превысил 3,34 млрд рублей. Кроме того, по данным СК, Гайзер и его подельники причастны к хищению средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов». Ущерб от их действий составил 3,5 млрд рублей.

9 декабря 2022 года суд в Коми вынес апелляционное определение, согласно которому с Гайзера и остальных фигурантов дела должны быть взысканы 1,214 млрд рублей в доход бюджета республики. Размер взыскания был снижен на 265,8 млн рублей. Сам бывший губернатор Коми отказался признавать новые обвинения в свой адрес.