https://static.news.ru/photo/f993ac3c-56fb-11ea-b8b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Турецкое информагентство «Анадолу» (Anadolu) передало информацию об авианалётах российской авиации на поселения в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Сообщается о гибели мирных жителей и разрушениях в 18 населённых пунктах.

По информации издания, которое ссылается на источники в сирийской оппозиции и движении «Белые Каски», авиаудары начались утром 24 февраля. Жертвами бомбардировок якобы стали не менее пяти человек.

Цели атаки — Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге Идлиба, а также Дарет-Изза, Кафр-Нуранк и Джина на западе Алеппо.

Турецкое СМИ заявило о регулярном нарушении договора о создании зоны деэскалации в Идлибе «проиранскими террористическими группировками и Россией».

Минобороны РФ пока не прокомментировало информацию турецкого издания, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

«Анадолу» — крупнейшее и старейшее информационного агентство Турции, 49% акций которого принадлежит правительству страны. Турецкая армия заняла север Сирии, поддерживает турецкую оппозицию, включая радикальных исламистов, и обменивается ударами с войсками сирийского правительства Башара Асада — союзника России, писал NEWS.ru.