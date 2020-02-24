Турецкое информагентство «Анадолу» (Anadolu)
По информации издания, которое ссылается на источники в сирийской оппозиции и движении «Белые Каски», авиаудары начались утром 24 февраля. Жертвами бомбардировок якобы стали не менее пяти человек.
Цели атаки — Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге Идлиба, а также Дарет-Изза, Кафр-Нуранк и Джина на западе Алеппо.
Турецкое СМИ заявило о регулярном нарушении договора о создании зоны деэскалации в Идлибе «проиранскими террористическими группировками и Россией».
Минобороны РФ пока не прокомментировало информацию турецкого издания,
«Анадолу» — крупнейшее и старейшее информационного агентство Турции, 49% акций которого принадлежит правительству страны. Турецкая армия заняла север Сирии, поддерживает турецкую оппозицию, включая радикальных исламистов, и обменивается ударами с войсками сирийского правительства Башара Асада — союзника России, писал NEWS.ru.
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