TikTok оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление ролика об ЛГБТ Суд оштрафовал TikTok на 3 млн рублей из-за отказа удалить материал с ЛГБТ-пропагандой

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3 млн рублей за пропаганду движения ЛГБТ среди несовершеннолетних, передает ТАСС. Отмечается, что причиной послужил отказ компании удалить материал с ЛГБТ-пропагандой.

Суд постановил признать виновной компанию TikTok Pte Ltd по ч. 2 ст. 13.41 («Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ») и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, причиной для этого решения стал протокол Роскомнадзора, составленный за «пропаганду движения ЛГБТ, радикального феминизма и искаженного представления о традиционных сексуальных отношениях». Этот протокол составлен на основе заявления Росмолодежи в Роскомнадзор. Поводом послужило то, что 10 февраля в TikTok была опубликована видеозапись, в которой автор говорит об обучении английскому языку через гендерность.

С 2021 года ТikTok был оштрафован на общую сумму более 11 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 7 млн рублей мессенджер Telegram за неудаление экстремистской информации. Речь идёт о постах с описанием методов саботажа для задержки поездов с военной техникой. В тот же день этот же суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить бота с информацией о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. В мессенджере публиковалась недостоверная информация о ходе спецоперации и потерях среди российских военнослужащих.