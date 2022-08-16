Telegram оштрафовали на 4 млн рублей из-за фейков о ВС России Суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за раскрытие данных участников СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить бота с информацией о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, передает РИА Новости. В том числе в мессенджере публиковалась недостоверная информация о ходе спецоперации и потерях среди российских военнослужащих.

Признать виновным Telegram Messenger Inc. по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей, — огласил приговор судья.

Роскомнадзор ранее направил предписание в компанию к определенному сроку выполнить требования, нарушающие законы РФ. Указанные ресурсы вовремя не были удалены, в связи с чем последовало составление протокола против Telegram.

До этого суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 млн рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

В мае 2021 года Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать базы данных российских пользователей в РФ до 1 июля. После того как сроки вышли, надзорный орган обратился в суд. В конце августа Таганский районный суд признал требования Роскомнадзора законными, WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей.