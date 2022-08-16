Telegram оштрафовали еще на 7 млн рублей Суд Москвы оштрафовал Telegram еще на 7 млн рублей за отказ удалить экстремистские каналы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 7 млн рублей мессенджер Telegram за неудаление экстремистской информации, передает РИА Новости. Речь идёт о постах с описанием методов саботажа для задержки поездов с военной техникой.

Признать виновным Telegram Messenger, Inc. в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей, — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Ранее 16 августа мировой судья Таганского района Москвы уже оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить бота с информацией о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. В мессенджере публиковалась недостоверная информация о ходе спецоперации и потерях среди российских военнослужащих.

Тот же суд до этого оштрафовал Telegram и компанию Google за отказ удалить запрещённый контент. В результате создателям приложения предписали выплатить 4 млн рублей, а американской компании — 2 млн рублей.