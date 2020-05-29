Темпы роста числа заразившихся коронавирусом в РФ снизились в 12 раз

https://static.news.ru/photo/1abcbbdc-a1cb-11ea-a8be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Темп ежесуточного прироста числа заболевших коронавирусом в России в настоящее время составляет 2,3%. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, этот показатель снизился в 11,8 раза.

Если считать начало апреля, темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза. Уже на протяжении нескольких дней мы фиксируем ежедневный прирост на уровне 2,3%, — цитирует ТАСС Голикову.

Как писал NEWS.ru, Татьяна Голикова сообщила, что на данный момент в стране развёрнуто более 177 тысяч больничных коек для больных с коронавирусом. Также она отметила, что в стране зарегистрировано 17 тест-систем методом ПЦР и 5 ИФА-систем на выявление антител к коронавирусу.

По состоянию на 29 мая в России зафиксировано 387 623 заболевших коронавирусом, от инфекции выздоровели 159 257 человек, скончались 4374 пациента.