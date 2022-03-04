Телеканалы CBS и ABC приостановили вещание из России

Американские новостные телеканалы CBS News и ABC News остановили вещание из России. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на заявление представителей телекомпаний. Это произошло на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил РФ, их дискредитацию и за призывы к санкциям против России.

CBS News в настоящее время не ведет трансляций из России, так как мы отслеживаем последствия для нашей команды на месте в свете новых законов для СМИ, — сообщил представитель телекомпании.

В свою очередь, в ABC сообщили, что телеканал в ходит в число «некоторых западных сетей», которые не ведут трансляции из России из-за принятого там «нового закона о цензуре».

Ранее о приостановке своей работы в России объявили новостное агентство Bloomberg и телекомпания CNN.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.

Депутат Госдумы Юрий Синельщиков заявил, что если журналист ошибся или по невнимательности распространил фейковую информацию в СМИ, то он не понесёт за это уголовного наказания. Он напомнил, что основная задача законопроекта о фейках в СМИ заключается в том, чтобы не допустить распространения информации, порочащей армию РФ. Синельщиков отметил, что это не всегда может быть ложная информация. По его словам, такие новости могут дискредитировать и «унизить» Вооружённые силы России.