22 марта 2026 в 09:05

Telegram вышел из строя в отдельных регионах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Telegram зафиксирован масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector. На работу мессенджера пожаловались в Тыве, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Нижегородской области и Чувашии. Многие утверждают, что не могут открыть веб-версию.

Пользователи также сообщили о проблемах с загрузкой медиа, отправкой и получением сообщений. Кроме того, часть пользователей вовсе не может запустить мобильное приложение. Согласно данным сервиса мониторинга сбоев, это коснулось 44% людей. Оповещения о сообщениях не приходят 20% пользователей.

Жалобы о сбоях в Telegram чаще всего поступают с устройств на Android — 63,6%, а также Windows — 22,5% и iOS — 12,4%. Остальная доля жалоб приходится на другие операционные системы.

Ранее крупнейший домен электронной почты Mail.ru столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи сообщали о проблемах с отправкой и получением электронных писем. Некоторые из них уходили в черновики. При этом в самой компании опровергли сообщения о сбоях.

До этого с масштабным сбоем столкнулся оператор цифрового телевидения «Триколор». Клиенты жаловались на отсутствие спутникового сигнала на протяжении нескольких дней и невозможность войти в личный кабинет.

Telegram
мессенджеры
сбои
Россия
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

