Соловьев: СЖР и СПЧ выясняют подробности нападения на журналистку в Чечне Соловьев: СЖР и СПЧ выясняют подробности нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова в Грозном

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Владимир Соловьев

Союз журналистов России (СЖР) и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выясняют подробности нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном, заявил ТАСС председатель Союза Владимир Соловьев. Он выразил надежду, что правоохранительные органы примут все меры, чтобы наказать причастных к нападению на сотрудников СМИ. Он назвал такие действия неприемлемыми.

Нападение на журналиста — неприемлемо, мы надеемся что правоохранительные органы предпримут все необходимые усилия для наказания виновных, — сказал Соловьев.

Он рассказал в беседе с РИА Новости, что никто не обращался за помощью в Союз журналистов РФ.

Изучаем ситуацию, за помощью к нам никто не обращался, — заявил он.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики из-за ситуации с избиением Милашиной и Немова. По ее словам, Милашина прибыла на суд по делу Заремы Мусаевой, после чего злоумышленники напали на нее и адвоката.

Ранее Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале информацию о том, что в Чечне неизвестные избили Немова и Милашину. По данным телеведущей, у журналистки сломаны пальцы, она несколько раз теряла сознание и находится в нетранспортабельном состоянии.

Мусаева — жена бывшего федерального судьи в Чечне Сайди Янгулбаева. Она находится под арестом по обвинению в нападении на сотрудника силового ведомства. Ее сын Абубакар Янгулбаев ранее заявил, что мать почти не может двигаться из-за болей в спине, а из-за сахарного диабета второй степени нуждается в постоянном наблюдении.