Сын Пригожина принял участие в боях на Бахмутском направлении Сын создателя ЧВК «Вагнер» Пригожина принял участие в боях на Бахмутском направлении

Журналист, пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон заявила, что сын создателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина вместе с бойцами ЧВК принял участие в боях на Бахмутском направлении в Донбассе. Он добавила, что он задействован в реализации планов в этом регионе в настоящее время. Журналист опубликовала интервью с сыном основателя ЧВК «Вагнер» в своем Telegram-канале.

Вместе с «музыкантами» сражается сын Евгения Пригожина. Это его первое появление перед камерой, — написала Фридрихсон.

В ходе интервью молодой человек рассказал о происходящем на Донбассе, а также о том, что измениться с наступлением зимы.

Основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин ранее выразил мнение, что в первую очередь в рамках частичной мобилизации должны призывать представителей силовых структур, военных, прошедших службу по контракту и военнослужащих в отставке. Бизнесмен убежден в том, что в последнюю очередь должны призываться срочники, «отстрелявшие по три патрона» во время службы в армии. По мнению бизнесмена, мобилизации не подлежат представители «стратегически важных профессий», включая IT-специалистов.