Не мог заплакать: сын Бориса Немцова рассказал о реакции на убийство отца

https://static.news.ru/photo/5fb68762-78ea-11eb-941b-96000091f725_660.jpg Антон Немцов Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Сын политика Бориса Немцова Антон признался, что полторы недели после гибели отца не мог заплакать. Настолько велик оказался стресс, когда был убит его отец.

Несколько часов его рвало после трагического известия. Судя по всему, это была реакция нервной системы.

На самом деле, очень сильный шок, и, кстати, хочу сказать, что для меня это был настолько шок, что я смог заплакать только на одиннадцатый день после убийства, — приводит слова Антона Немцова KP.RU .

Он рассказал, что узнал о смерти отца спустя час после случившегося.

Борис Немцов был застрелен в спину на Большом Москворецком мосту в центре Москвы вечером 27 февраля 2015 года. Исполнители приговорены судом к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Заказчики убийства установлены не были.

В шестую годовщину гибели политика в разных городах России и за рубежом проходят акции памяти. К месту его убийства в столице люди несут цветы. У стихийного мемориала, который в течение всех этих лет поддерживают активисты, уже побывали известные общественники, политики, а также послы нескольких государств, писал NEWS.ru.