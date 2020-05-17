Сводный отряд Минобороны прибыл в Красноярск для борьбы с коронавирусом

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Военно-транспортная авиация ВКС перебросила на территорию Красноярского края сводный отряд Минобороны в виде личного состава, техники и имущества для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что транспортировка была совершена самолётами Ил-76. Воздушные суда доставили в Красноярск военную и специальную технику. Также на территорию края перебросили свыше двух тонн медоборудования, среди которого маски, респираторы, перчатки и защитные костюмы.

Колонна специальной техники совершает марш в район посёлка Еруда Северо-Енисейского района для подготовки полевого лагеря и развёртывания мобильного госпиталя. На пути следования военнослужащим в том числе предстоит выполнить задачи по переброске военной техники на пароме через реку Енисей, — передаёт РИА Новости сообщение от Минобороны.

Как ранее писал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился сформировать сводный отряд и перебросить личный состав и технику в Северо-Енисейский район Красноярского края для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

Распоряжение отдано по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина.